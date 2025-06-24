Kültür Sanat Akademisi'nde mezuniyet coşkusu: İlk mezunlar sahne aldı!

Kaynak: İHA
Kültür Sanat Akademisi'nde mezuniyet coşkusu: İlk mezunlar sahne aldı!

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi, iki yıllık eğitimi tamamlayarak ilk mezunlarını verdi. Şehrin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlayan akademide 65 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı. Başkan Kahveci, programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Şehrimizde inşa etmek istediğimiz; kültürüyle, sanatıyla, değerleriyle güçlü bir toplumdur. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin gerçek zenginliği kültüründe ve sanatında gizlidir" dedi.

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Başkan Kahveci, geçmiş dönemlerde benzer çalışmaların yapılsa da sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Biz kararlıyız. Akademi ailemiz her geçen gün büyümeye ve daha nitelikli hale gelmeye devam edecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Kültür Sanat Akademisi'nin iki yıl önce yalnızca iki icra topluluğu ve yaklaşık 150 öğrenciyle yola çıktığını hatırlatan Başkan Kahveci, bugün ise Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları, tiyatro ve çalgı eğitimi gibi birçok alanda yüzlerce sanatsevere ulaşıldığını söyledi.

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Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Kadın Sesleri ve Karma Koroları, Gençlik ve Çocuk Koroları, Ritim Sazları Topluluğu, Yeşilçam Şarkıları Korosu, Halk Dansları ve Tiyatro İcra Topluluğu gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Kahveci, bu büyük sanat ailesinin her geçen gün daha da büyüdüğünü vurguladı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatan Başkan Kahveci, "Bu damarın güçlenmesi için Kültür Sanat Akademimizin de büyümeye devam edeceğini ifade etmek isterim. Bugün mezun oluyorsunuz ama bilmenizi isterim ki; Kütahya Belediyemizin kapıları sizlere her zaman sonuna kadar açık olacak" dedi.

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Törende mezun öğrenciler, iki yıllık emeklerinin karşılığı olan belgelerini alırken, en sevilen eserleri seslendirerek sevdikleriyle bu özel anı paylaştı.

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