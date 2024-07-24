Kültür ve Sanatı Geliştirme Vakfı, modernist mimarisini UNESCO listesine dahil etmeyi planlıyor

Kazakistan'dki Cumhuriyet Çocuk Kütüphanesi'nde "Mimari Mirasın Korunması: Taşkent Modernizmi XX/XXI Projesi'ndeki Son Adımlar" konulu bir panel düzenlendi.

Davide Del Curto, Sofia Celli ve Ekaterina Golovatyuk izleyicilere Taşkent'teki modernist mimariyi inceleme ve tanıtma aşamalarını tanıttı.

Grace Mimari Bürosu'nun kurucusu Ekaterina Golovatyuk yaptığı konuşmada "Milano Politeknik Üniversitesi'nden 20. yüzyıl mimarisinin restorasyonu konusunda uzmanların ilgisini çekmeyi başardık. Burada tarihi mirasın korunmasına ayrılmış ayrı bir bölüm var ve onların bu yönde deneyimi var" dedi.

Uzman mimar sözlerine "Milano'dan gelen uzmanlar bilgi ve uzmanlıklarıyla Taşkent'e gelerek bu mirasın nasıl tanımlanacağı ve kültürel miras kayıtlarına nasıl ekleneceği konusunda bir metodoloji geliştirdiler. Bir sonraki adımımız da Vakfın önerdiği gibi bu alanları dünya mirası listesine eklemek olacak" diye devam etti.

Söz konusu binaların UNESCO listesine dahil edilmesinin öneminden de bahseden Ekaterina “Bu, bu binaların özel ve parasal çıkarlardan korunmasına ve korunmasına yardımcı olacak ve bu nesnelerin kültürel önemini sürekli vurgulayacaktır. Ayrıca binaların UNESCO listesine dahil edilmesi, onlar hakkında daha fazla görünürlük ve farkındalık sağlayacaktır; bir binanın sadece alınıp yeniden inşa edilmesi mümkün olmayacaktır, çünkü bu listeden çıkarılmayı gerektirecektir. Listede yer alması bu yapıların sadece Özbekistan'ın değil tüm dünyanın mirası olduğunu gösteriyor. Ve tüm dünya bu binaların kaderini takip edecek" ifadelerini kullandı.