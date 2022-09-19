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Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: Hortum çıksa kuleyi götürürdü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'ne yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgili, 80 yıllık yanlışların düzeltildiğini ileri sürdü.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:34
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: Hortum çıksa kuleyi götürürdü

Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: Hortum çıksa kuleyi götürürdü
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Kültür ve Turizm Bakanı  Ersoy, NTV'de yayınlanan Seda Öğretir ile Özel Röportaj programında gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verdi. 

Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmasıyla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin paylaşıldığını öne süren Bakan Ersoy, “80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz” dedi. 

Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar: “Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. 

 ''Hortum çıksa kuleyi götürürdü''

Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. 

Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor. 

 ''Binanın altında boşluklar vardı''

Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.   

Restorasyon süreci neden uzadı?

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık.

Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı. 

Peri Bacaları 

''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yaratan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi'' diye konuştu.

 Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''Bölgede şu ana kadar 400'den fazla kaçak yapı yıktık. UNESCO mevcut yolun kapatılması için yazı gösterdi. Mevcut yolun altında höyükler, yeraltı şehirleri var'' 

İptal edilen festivaller

Balıkesir ve Muğla'nın ardından gelen festival iptalleri başta siyasetin de gündemine yerlemiş ve beraberinde tartışmaları da getirmişti. 

Bakan Ersoy, bazen bölgesel hassasiyetlerin olabileceğini söyledi ve ''Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' açıklamasında da bulundu ve iptal edilen festivaller konusunda son mercii olan yargıya gidilmesini önerdi. 

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