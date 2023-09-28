Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'ndaki Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi seçkiden çıkarılmıştı. Filmin bugün tekrar seçkiye geri alındığı duyuruldu.

Bu gelişme sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir açıklama yaparak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.

Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

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