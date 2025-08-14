Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ’da personel alacak!

Elazığ / Maide Polat



Başvuruda bulunacak adayların Türk Vatandaşı olması, 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olması, son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması, Kamu haklarından mahrum bulunmamış olması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gibi şartları sağlaması gerekiyor.