Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ahmet Selim Tuncer'e taziye mesajı

Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ahmet Selim Tuncer'e taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden yapımcı Ahmet Selim Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yapımcı Ahmet Selim Tuncer'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Türk sinemasıyla birlikte reklamcılık, yayıncılık ve kültür-sanat alanlarında değerli katkılar sunmuş, çalışmaları ve fikirleriyle saygın bir iz bırakan Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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