Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ahmet Selim Tuncer'e taziye mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Yapımcı Ahmet Selim Tuncer'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Türk sinemasıyla birlikte reklamcılık, yayıncılık ve kültür-sanat alanlarında değerli katkılar sunmuş, çalışmaları ve fikirleriyle saygın bir iz bırakan Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Yapımcı Ahmet Selim Tuncer’in vefatını üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) June 22, 2025
Türk sinemasıyla birlikte reklamcılık, yayıncılık ve kültür-sanat alanlarında değerli katkılar sunmuş; çalışmaları ve fikirleriyle saygın bir iz bırakan Tuncer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı… pic.twitter.com/wDJSb5pEf1