Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ali Özgentürk için taziye mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk sinemasının duayen yönetmeni, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk’ün vefat haberinin büyük üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” gibi unutulmaz eserlerinkeyfinde imzası olan Özgentürk’ün, “Hazal”, “At” ve “Bekçi” gibi filmleriyle sinemaya önemli katkılar sunduğu vurgulanan mesajda, “Değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz.” denildi.