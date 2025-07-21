Kültür Yolu Festivali Van’ı canlandırdı: Binler akın etti!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 12-20 Temmuz'da ikinci kez ev sahipliği yapan Van'da yoğunluk yaşandı.

Van Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinliğe Vanlıların yanı sıra çevre illerden de katılım oldu.

Festival süresince kentte yaşanan hareketlilik esnafı da sevindirdi. Festivalde Van'ın gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla ünlü şefler, belirlenen 12 noktada yöresel yemekler yaptı.

Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetler misafirlerle buluştu.

Festivalin hareketli geçtiğini ifade eden Matbah-ı Van işletmesinin sahibi Gonca Güray, "Festival haftasını dolu ve hareketli geçirdik. Bu, sadece bizim için değil Van için de iyi oldu. Birçok yerli ve yabancı turisti ağırladık. Elimizden geldiğince kahvaltımızın tanıtımını yaptık. Van Kültür Yolu Festivali'nin katkılarıyla dolu dolu bir hafta geçirdik." dedi.

"SON 2-3 YILDA VAN'DA TURİZMİN VE KÜLTÜR SANATIN GELİŞTİĞİNİ ÇOK NET GÖZLEMLİYORUZ"

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi Genel Müdürü Oğuz Taşkıran da "Doluluk oranlarımız arttı. Özellikle ilk iki gün ve sonraki hafta sonu iyi oldu. İlgi güzel. Van'ımızda her zaman böyle etkinliklerin yapılmasını arzu ediyoruz. Özellikle son 2-3 yılda Van'da turizmin ve kültür sanatın geliştiğini çok net gözlemliyoruz." diye konuştu.

Adem Şef işletmesinin sahibi Adem Ergin de gelen misafirlerin de etkisiyle restoranlardaki doluluk oranının arttığını dile getirdi.

Ergin, "Kültür Yolu Festivali'ni geçen sene de bildiğimiz için bu sene daha iyi hazırlıklar yaptık ve çok güzel geçti. Festival süresince yoğunluktan dolayı mutfağımızda birçok yemek tükendi. Birçok misafirimizi diğer işletmelere yönlendirdik." ifadelerini kullandı.