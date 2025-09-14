Kültür Yolu Festivali'nde Bengü sahne aldı

Kaynak: İHA
Kültür Yolu Festivali'nde Bengü sahne aldı

Kayseri Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Bengü, sahnedeki enerjisi ve şarkılarıyla Kayserilileri coşturdu.

Ünlü sanatçı Bengü, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde verdiği konserde on binlerce hayranına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

aw537437-02.jpg

"Kocaman Öpüyorum", "Karma", "Yaralı", "Saygımdan", "Korkma Kalbim" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, sanatçı Gülay’ın hit parçası "Cesaretin Var mı Aşka?" yorumuyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.

aw537437-03.jpg

Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "İnanılmaz bir akşamdı bizim için. Kültür ve Turizm Bakanlığı o kadar güzel bir proje yaptı ki. Her seferinde çok eğleniyoruz. Muhteşem sahnelerde sanatı Türkiye’nin her noktasına götürmeye devam edeceğiz" dedi.

aw537437-01.jpg

Son Haberler
Edirne'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Edirne'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
TFF 3. Lig'de Ordu derbisi heyecanı dorukta
TFF 3. Lig'de Ordu derbisi heyecanı dorukta
Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi törenle açıldı
Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi törenle açıldı
Pazarcık ilçesinde yol trafiğe açıldı
Pazarcık ilçesinde yol trafiğe açıldı
Kültür Yolu Festivali'nde Bengü sahne aldı
Kültür Yolu Festivali'nde Bengü sahne aldı