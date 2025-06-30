Kültür Yolu Festivali’nde yine bıçaklama!

Kaynak: İHA
Kültür Yolu Festivali’nde yine bıçaklama!

Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin son konserinde yine bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

21 Haziran tarihinde başlayan ve Batıpark'ta düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali'nde kapsamındaki konserlerde 9 gün boyunca kavga ve olaylarda 2'si polis çok sayıda kişi bıçaklanarak hastanelik olmuştu. Her konser olaylı geçerken, dün akşam Alişan konserinde de 16 yaşındaki E.E., sağ bacak ve sol kolundan bıçaklanarak hastanelik oldu.

Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 çocuk babası D.T.(26) polis tarafından gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen D.T. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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