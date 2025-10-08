Kıyafet tasarımında modern teknoloji kullanımı ve kültürel kodların tekrar canlanması, günümüz modasını şekillendiren iki ana akım olarak ön plana çıkıyor. Moskova’da düzenlenen iki önemli organizasyon – Moskova Moda Haftası ve BRICS + Moda Zirvesi – bu akımların artan etkisini gözler önüne serdi.

Yapay Zekanın Yaratıcı Ortaklığı

Gelişmekte olan bölgelerdeki moda endüstrileri için önemli bir buluşma olan BRICS + Moda Zirvesi, 65 ülkeden 250’nin üzerinde konuşmacıyla ev sahipliği yaptı. Bu önemli uluslararası forumda tartışmalar, yapay zekayla tasarımcılar arasındaki iş ortaklığı, moda endüstrisindeki yatırım avantajları ve kültürel mirasın korunması konularına odaklandı. Moskova’daki zirvenin katılımcıları, yapay sinir ağlarının yaratıcı profesyonellerin rakibi olmadığını, aksine tasarımcıların iş akışlarını hızlandırmalarına ve pazar trendlerini analiz etmelerine destek olan değerli araçlar olduğunu ifade etti. Eşsiz yaratıcı vizyonun da kesin olarak tasarımcının elinde kaldığı vurgulandı.

Solangel Moscow Fashion Week' nda

Kosta Rika Moda Haftası Forever Green Başkanı ve CEO’su Karina Diaz Vargas, konuyla alakalı olarak “Yapay zeka, tasarımcıların eskizler oluşturmasını, silüetleri simüle etmesini ve küresel trendleri gerçek zamanlı olarak analiz etmesini sağlıyor. İnsan yaratıcılığının yerini almaktan çok onu geliştiriyor; süreci kolaylaştırıyor ve deneme-yanılma döngülerini azaltıyor” dedi.

Moskova Moda Haftası da bu trendi, görsellerinden müziğine kadar yapay zeka ile yaratılan teatral bir şovla yansıttı. Efsanevi besteci Pyotr Çaykovski'nin doğumunun 185. yılı şerefine, onun yarım kalmış operası Mandragora geçmişle günümüz arasında bir köprü kurdu. Eserin librettosu GigaChat yardımıyla yazıldı, müzikleri SymFormer sinir ağı tarafından bestelendi, görseller ve sahne tasarımı Kandinsky tarafından hazırlandı. Tüm bu teknolojiler, Moskova Moda Haftası'nın ve BRICS+ Moda Zirvesi'nin stratejik ortağı olan Sber tarafından geliştirildi. Opera için solist, koro, figüran ve bale için 120'den fazla kostüm hazırlandı. Kostümler jakar, kadife, tafta ve bürümcük kumaşlar kullanılarak hazırlandı. Kandinsky, tasarımlara özgün kokoşnikler, orijinal başlıklar ve yaratıcı etkenler ekledi. Performansa canlı bir senfoni orkestrası ve Mariinsky Tiyatrosu'ndan bir solist eşlik etti.

Halk Geleneklerini Canlandırmak

Küreselleşen dünyada tasarımcılar yüzünü geleneğe çeviriyor. Kökene dönüş – halk kostümlerini ve ulusal kimliği yüceltmek – en kalıcı trend olduğunu kanıtladı. Yaklaşık beş yıl önce başlayan bu akım, şimdi bütün dünyaya yayılmış durumda ve yavaşlayacağıyla ilgili herhangi bir işaret göstermiyor. Bu zengin gelenek çeşitliliği, Türkiye, Çin, Hindistan, ABD, İspanya, Brezilya, Güney Afrika ve daha pek çok ülkeden tasarımcıların koleksiyonlarının sergilendiği Moskova Moda Haftası’nda gözler önüne serildi.

Emre Erdemoğlu Moscow Fashion Week'nda

Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Türkiye için ikonik bir malzeme olan deriyi yoğun olarak kullanarak maksi paltolar, büyük beden ceketler ve özel dikim takımlar içeren tasarımlarını sergiledi. Çinli marka Subai, geleneksel qipao ve hanfu elbiselerini ceket, elbise, bluz ve yeleklere dönüştürerek tekrar yorumladı. İspanyol tasarımcı Duly Romero ise Akdeniz’den ilham alarak çiçek şeklinde kostümler ve elbiseler oluşturdu; bazı parçalara eklenen narin çiçek tomurcuğu aplikeleri de tasarımlara şık bir ayrıntı kattı.

Mandragora ai collection 1869-2025 digital heritage Moscow Fashion Week'nda

Rus Tasarımcı Alena Akhmadullina, folkloru avangart yöntemlerle harmanlayarak markanın ilhamından ilham alan 40’tan fazla görünüm geliştirdi. Solangel’in gece koleksiyonu, el yapımı dantel, nakış ve kristal işlemelerle Slav kültürü kodunu tekrar yorumlarken, buğday başakları ve kır çiçekleri gibi Rus mirasının doğal simgelerinden esinlenen ayrıntıları da tasarımlarına dahil etti. Shuyskie Sitsy de müze örneklerinden özenle tekrar oluşturulmuş 19.yüzyıl desenleriyle basılmış kumaşlar kullanarak geleneksel Rus kostümünün Moskova Moda Haftasında farklı bir bakış açısıyla sundu.

Bireyselliği Kutlamak

Bilinçli farkındalık ve bireyselliğe yönelik eğitim, modayı tek tip estetikten uzaklaştırıyor. Yerel el sanatları, desenler, terzilik yöntemleri ve asırlık semboller, modern görsel dilleri şekillendiriyor.

Rusya’nın bu zengin çeşitliliği, etkinliğin genel ortağı ve öncü bir e-ticaret platformu olan Wildberries’in ev sahipliğinde düzenlenen kolektif bir defilede vurgulandı. Şirket, bu girişim vasıtasıyla genç tasarımcılara pazara girme ve hedef kitleleriyle buluşma avantajı sundu. Altı Rus bölgesinden tasarımcılar, geleneksel ulusal kostümleri modern bir dokunuşla yaratıcı bir şekilde tekrar yorumladı. Rus imparatoriçelerinden ilham alan pelerinli elbiseler ve maksi eteklerle kombinlenen geleneksel kaftanlar defilede ön plana çıktı.

Wildberries cultural code fashion Moscow Fashion Week' nda