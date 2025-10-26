Talas Belediyesi; tarihsel ve kültürel değerleri geleceğe aktarma vizyonunu sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Su Medeniyetleri Galerisi, ’Kültürel Mirasın Aktarımı Eğitimleri ve Semineri’ çerçevesinde hazırlanan özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. İki günlük uygulamalı eğitimlerin sonunda ortaya çıkan eserler, ’Kültürel Mirasın İzinde’ başlığıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide; Türk süsleme sanatlarında motif analizi ve seramik yüzeylerde geleneksel çini uygulama metotları ele alındı. Katılımcılar, geleneksel Türk çini sanatının estetik inceliklerini, tarihsel köklerini ve çağdaş yorumlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehpare Yağlıcı, öğrencilerin heyecanını paylaşarak şunları söyledi;

"İkinci Kültürel Mirası projemizin açılış sergisine hoş geldiniz. İki günlük bir proje sonunda öğrencilerimiz ilk defa ortaya çıkarttılar ve biz de sizlerle paylaşmak istedik. Bize paydaşlık yapan ve her türlü desteği veren Talas Belediyesine teşekkür ederiz."

Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Şengün ise Talas Belediyesinin kültürel desteklerine dikkat çekerek; "Bu projede yüksek lisans ve doktora aşamasındaki öğrencilerden oluşan 10’ar kişilik iki ayrı grup teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Bu çıktıları halkla buluşturmak istedik. Kültür ve sanat eğitimleriyle ilgili destek o kadar önemli ki; bunların yaşatılabilmesi, gelecek nesillere aktarılabilmesi ve gelişip büyümesi adına birçok kurumun destek çıkması gerekiyor. Bu nedenle özellikle bizden desteklerini esirgemeyen Mustafa Yalçın Beye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşmasında kültürel mirasın korunmasına dair önemli mesajlar verdi;

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu işin değerini bilenler kıymetini biliyor. Biz de kültür ve sanata ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Ali Saip Paşa Sokağı, yani burası, bir kültür sokağı. Yüzyıllar öncesi burada bir kültür yaşamış. Bizden önceki nesillerin kullandığı suyla ilgili araç gereçler Su Medeniyetleri Galerisi’nde sergileniyor. Görenler anneannesinin, babasının kullandığı araçları görmenin mutluluğunu yaşıyor. Bir eşyanın hatırası ve hafızası olur. Burası da bu anlamda çok özel bir mekân haline geldi. Aynı zamanda bu tür sanat faaliyetleri kapsamında kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, üç gün boyunca Türk süsleme sanatının eşsiz örneklerini inceleme fırsatı buldu.