Kültürel mirasın teknolojik yansıması! Kültürel bellek teknolojiyle canlanıyor

İstanbul, kültürel mirasını dijital çağın olanaklarıyla buluşturan yenilikçi bir sergiye ev sahipliği yaptı.

“Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları” sergisi, 4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’ye bağlı Dijital Deneyim Merkezi’nde (DDM) kapılarını açtı.

Geleneksel Türk sanatlarının modern teknolojiyle yeniden yorumlandığı bu sergi, 9 Haziran’a kadar sanat ve teknoloji meraklılarını Sütlüce’deki merkezde ağırlamaya devam edecek. Dört dijital oda ve iki koridor üzerinden kurgulanan sergi, yapay zekâ (AI), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve interaktif projeksiyon teknolojileriyle ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim vadetti.

GEÇMİŞLE GELECEĞİ BİRLEŞTİREN TEKNOLOJİK DENEYİM

Sergi, Türk kültürünün köklü sanat dallarını, dijital çağın araçlarıyla yeniden yorumlayarak kültürel belleği geleceğe taşıyor. Zafer Algöz’ün sesiyle hayat bulan “Immersive Karagöz Hacivat”, holografik meddah gösterileri, interaktif ebru enstalasyonları ve yapay zekâ destekli “Non-Traditional” serisi gibi 11 özgün eser, ziyaretçilere geleneksel sanatların dijital dünyada nasıl yeniden hayat bulduğunu gösterdi.

Dijital Deneyim Merkezi, 2.000 metrekarelik bir alanda 400 kişiyi aynı anda ağırlayabildi.

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen 3D ve 4D teknolojiler, her yaştan ziyaretçiye interaktif bir deneyim sunmak için tasarlandı.

Londra Üniversitesi’nde dijital sanatlar üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Sarah Kember, “Dijital teknolojiler, geleneksel sanatları sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda yeni nesillere aktarırken onları yeniden anlamlandırıyor. İstanbul’daki bu sergi, kültürel mirası küresel bir kitleye ulaştıran önemli bir adım” dedi. Kember, özellikle yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin, kültürel anlatıların erişilebilirliğini artırdığını belirtti.

Benzer şekilde, MIT Media Lab’den dijital antropolog Dr. Ethan Zuckerman, serginin interaktif yapısını övdü:

“Ebru sanatının dijital enstalasyonlarla yeniden yorumlanması ya da Karagöz-Hacivat’ın immersif bir deneyime dönüşmesi, kültürel mirası statik bir müze objesinden çıkarıp yaşayan bir deneyime dönüştürüyor. Bu, kültürel belleğin sürdürülebilirliği için yenilikçi bir yaklaşım.”