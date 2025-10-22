YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik ziyareti kapsamında belediye sosyal tesislerini gezerek bilgi alan Bulgaristan Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, kültürel ve sosyal alandaki proje ve çalışmaları beğeniyle karşıladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyelerinin de olduğu ziyarette heyet üyeleri, Bilecik Belediyesi Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe’deki vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe ve Sanat Sokağını gezen konuklar, çalışan ve esnafla sohbet etti.

Çocuklara hediyeler veren Bulgaristan heyeti yaptığı güzel çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yaptıkları ziyaretler hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; ‘’Kardeş şehrimiz Filibe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyetle birlikte; Bilecik Kadın Girişimi Üretim Kooperatifimizi, Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisimizi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafemizi, +1 Mutluluk Kafemizi ve Sanat Sokağımızı ziyaret ettik. Öncesinde atıl durumda bulunan, kendi kaynak ve ekiplerimizle halkımızın hizmetine sunduğumuz bu örnek projelerimizde; kadın emeğinin, eğitimin, dayanışmanın ve üretimin en güzel örneklerini yerinde inceledik. İki kardeş şehir birlikteliğinde gerçekleştirilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.’’ ifadelerini kullandı.