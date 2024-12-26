Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yeni dönem: Koray Şahin göreve başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yeni dönem: Koray Şahin göreve başladı

Koray Şahin, Konya'nın Seydişehir ilçesine atanan Muammer Tayfur Girgin'in yerine Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı ve göreve başladı.

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Koray Şahin, göreve başladı. 25 Mart'tan bu yana emniyet müdürlüğü görevini yürüten Muammer Tayfur Girgin'in Konya'nın Seydişehir ilçesine atanmasının ardından, Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne Konya merkezde görev yapan Emniyet Müdürü Koray Şahin atandı.

"İŞİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Konya merkez ve ilçelerinde 7 yıldır görev yapan Şahin, göreve başlarken, "İyi niyetli, dürüst, kanunlar doğrultusunda, halkımızın da yardımlarıyla el birliğiyle işimizi en güzel şekilde yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.

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