Kulu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı: Birinci Cumhuriyet İlkokulu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kulu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı: Birinci Cumhuriyet İlkokulu

Konya'nın Kulu ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışma, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Yarışma öncesi bir konuşma yapan Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, tüm öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

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İlçedeki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterlere göre değerlendirdi.

Yarışma sonuçlarına göre ilkokullarda birinci Cumhuriyet İlkokulu, ortaokullarda ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu. Dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Kulu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı: Birinci Cumhuriyet İlkokulu

Kulu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı: Birinci Cumhuriyet İlkokulu

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