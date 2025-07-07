Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sezonun sona ermesiyle ülkemize geldi. Tecrübeli savunma oyuncusu eski kulübü Alanyaspor'u ziyaret etti.

MERİH DEMİRAL ALANYASPOR'U ZİYARET ETTİ

Milli savunmacının kulübü ziyareti ile ilgili Alanyaspor bir açıklama yaptı. Akdeniz ekibi açıklamasında, "Al Ahli’de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, başkanımız Hasan Çavuşoğlu’nu kulübümüzde ziyaret etti. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Demiral’a, 3 numaralı yeni sezon siyah formamızı hediye etti." ifadelerine yer verildi.