Kulüp başkanı “Maçı kazanırsanız istifa ederim” dedi, sözünde durdu

Eski futbolculara ödenmeyen alacakları, takımdaki futbolcuların ödenmeyen maaşları ve puan silme cezasıyla birlikte Denizlispor adeta kaosa sürüklendi. Son olarak takımda maaşını alamayan futbolcular kazan kaldırdı. Futbolcuların isyanına öncülük eden takım kaptanı Gökhan Süzen ile kulüp başkanı Erhan Ergil arasında ise gerilim yaşandı.

Gökhan Süzen'e tepki gösteren başkan Erhan Ergil takımın kazanması halinde istifa edeceğini açıkladı. Ergil, Denizlispor'un Kırıkkale FK'yi 4-1 yenmesinin ardından sözünü tuttu ve görevini bıraktı.

İSTİFA EDEN ERGİL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Erhan Ergil istifa açıklamasında, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edinsem de binlerce dost edindim. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim ama onurumu kaybetmedim, kaybedemem. Tek sermayem bu. Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak. Artık şu gelinen ortamın üzerine şehir önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice, bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın. Kimseye kırgın değilim. Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor.

Bugün büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN ÖNCE KRİZ ÖNLENDİ

Mali krizdeki Denizlispor'da futbolcuların Kırıkkale FK maçında yapmayı planladıkları protesto ise takıma son anda bir miktar ödeme yapılarak önlendi. Yeşil-siyahlılarda kentten kulübe destek gelmediğini ve yönetimin çaresiz kaldığını ifade eden oyuncular Kırıkkale maçına geç başlama ve 90 dakika sonunda sahaya forma bırakma kararı aldı. Yönetim ise prim ve maaş beklentisindeki oyunculara ocak ayı maaşlarını yatırdı.

Grupta son 4 maçta namağlup 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Denizlispor, 6 puanı FIFA tarafından silinmesine rağmen puan tablosunda en alt basamaktan başladığı tırmanışta 15 puana ulaşarak düşme hattından çıktı.