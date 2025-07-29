Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir önceki başkanı Ali Koç "Ertuğrul Doğan'ın hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de kendisinin çoğunlukla İstanbul'da olması avantaj. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan ise "En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin çok büyük sıkıntısı var. Öncelikle olarak Anadolu kulüpleri olmak üzere tüm sorunlarla ilgileneceğiz. Ali Koç’a çok teşekkür ederim. Kendisi gerçekten buraya çok mesai harcadı, çok emek verdi. Bir görev değişimi oldu. Bundan sonra burayı ben temsil edeceğim." dedi.

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