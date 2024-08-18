Kulüpler Birliği'nde Ali Koç krizi. Kınama açıklamasına onay vermeyen kulüpler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler Birliği'nde Ali Koç krizi. Kınama açıklamasına onay vermeyen kulüpler belli oldu

Göztepe maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırı için Kulüpler Birliği'nden yapılan "kınama" açıklamasına 3 kulübün onay vermediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın devre arasında olaylar çıkmıştı.

Biletleri olmasına rağmen stada alınmayan Sarı-Lacivertli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tekrar protokoldeki yerine dönerken saldırıya uğramıştı. Tribünlerin yabancı madde yağdırdığı Ali Koç'u akredite kartı saha içinde olan bir kişi arkadan iterek yere düşürmüştü.

Bu gelişmenin ardından Kulüpler Birliği yaşanan olaylarla ilgili bir kınama açıklaması yaptı. Açıklamada; "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında, Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına, camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bu açıklama yapılmadan önce tüm Süper Lig kulüplerine bilgilendirme yapıldı. 16 kulüpten onay gelirken 3 kulübün geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı.

Sabuncuoğlu bu kulüplerin Galatasaray, Göztepe ve Başakşehir olduğunu açıkladı.

Böylece Kulüpler Birliği'nin, Ali Koç'a yapılan saldırıya yönelik "kınama" açıklaması Galatasaray, Göztepe ve Başakşehir'in onayı olmadan yapıldı.

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