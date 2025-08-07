Kulüpler Birliği'ndeki depremin şifreleri! Ali Koç görevden böyle alındı

Barış…

Tek kelime. Öyle çok anlamı var ki!..

Her alanda. Kişiler, gruplar, akrabalar, kentler, hatta ülkeler arasında...

İlle de, barış.

O yoksa, hiç bir şey olmaz.

En çok da, ihtiyaç olan alan futbol.

Yakın geçmişte, derbilerde tribünler yarı yarıya olurdu.

Coşku, eğlence tam karnaval havası yaşanırdı.

Hem de, kimsenin burnu kanamadan.

Ya şimdi?

Barışın yerine maalesef düşmanlık var.

Bırakın seyirci oranını, çoğu kez; konuk ekip taraftarı stada dahi alınmadı.

Yahu arkadaş, konuk ekip seyircisi oymayan maç, nasıl derbi olabilir...

Olsa , olsa çakma derbi olur.

Gerisi yalan olur!

Biraz saha dışına çıkalım.

Kulüpler Birliği...

Süper Lig kulüplerinin çatı yapısı.

Belirli günlerde toplanıp, ortak kararlar alıyorlar. Etkili oluyorlar.

Toplantılara Galatasaray; Başkan düzeyinde katılmıyor.

Öte yandan görüyor. Bir anlamda yok hükmünde sayıyor.

Niye derseniz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yüzünden.

Neymiş efendim, Koç başkan olduğu için boykot.

Fenerbahçe ezeli rakibin. Ama düşmanın değil.

Daha geçen ay. Riva’da lig fikstürü çekildi.

Galatasaray 2. Başkanı, Fenerbahçeli mevkidaşının elini sıkmadı.

Yuh artık. Bu kadarına da pes!

İşte en tepedeki düşmanlık ne boyutta.

Yazık!..

Varın gerisini siz düşünün...

İmam, cemaat misali.

Tam da bunları analiz ederken, Minik Kargam imdada yetişti.

Aman Allah’ım bir çene, bir çene...

Mecburen belki bir şey çıkar diye bekledim.

Kulaklarımın pası silindi resmen.

Nihayet en sonunda bombayı patlattı.

Siyasetin tepesi, futboldaki bu durumdan haklı olarak rahatsız.

Karar verilmiş. Başkan değişecek.

Ortam düzeltilecek.

Koç’a kibarca iletilmiş.

Başkan; mırın, kırın etse de, teslim bayrağı çekmiş.

İyi de, o koltuğa kim oturacak.

İstekli çok. Karşılığı yok.

Belki biraz tuhaf ama, selefini Koç seçmiş.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan.

Şimdi gel burdan yak bakalım.

Doğan, Nuh demiş, peygamber dememiş!

İyi mi!..

Koç ısrarlı.

Serdal Adalı ismi en öne geçmiş.

Ardında; Süleyman Hurma ve diğerleri sıralanmış.

Baskın, baskın yapanındır. Kulüpler Birliği toplantısında Koç, “Ertuğrul Başkan’ın işi burada. İstanbul’da yaşıyor. Bizleri yüz üstü bırakamaz. Her kulübe aynı mesafede...” şeklinde damardan giriyor.

Bir alkış tufanı ve Doğan birden pat diye kendini koltukta buluyor.

Koç’un mesajı net: Yerime başkan atar giderim...

Öyle ya da böyle.

Bir umut ışığı belirdi. Bundan böyle tüm başkanlar toplantılarda yer alır. Almazsa da, aldırılır!