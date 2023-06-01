Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı. Sebebi belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki merkezinde TFF'nin olağan genel kurulu gündemiyle alakalı toplandı.

Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı. Sebebi belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı.

Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. Vakfın, gelecek hafta aynı gündemle yeniden toplanması bekleniyor.

TFF, Ankara'da 22-23 Haziran'da olağan genel kurula giderek yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek. (AA)

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