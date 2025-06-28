Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya derbisi Palmeiras'ın

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Turnuvanın A Grubu'nu lider tamamlayan Palmeiras, B Grubu 2.'si Botafogo ile Philadelphia şehrinde yer alan Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi.

TEK GOLLE ÇEYREK FİNAL GELDİ

Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 2. yarıda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken 90 dakika 0-0 tamamlandı. Uzatmaların ilk yarısında yeşil-beyazlılar, 100. dakikada golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Paulinho, rakibinden sıyrılarak yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Golün ardından beraberlik golü için etkili ataklar gerçekleştiren siyah-beyazlılar golü bulamadı.

Karşılaşmanın 116. dakikasında topsuz alanda Gustavo Gomez ile Barboza arasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakem Letexier, o bölgeye gideren Gomez'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. İki Brezilya ekibinin kozlarını paylaştığı maçta Palmeiras, 1-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Palmeiras, çeyrek finalde 5 Temmuz Cumartesi günü Benfica - Chelsea eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

