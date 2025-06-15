Kulüpler Dünya Kupası'nda şok başlangıç: Eski Trabzonsporlu maçın kaderini değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler Dünya Kupası'nda şok başlangıç: Eski Trabzonsporlu maçın kaderini değiştirdi

Messili Inter Miami ile Al-Ahly'nin karşı karşıya geldiği açılış maçı beklenmeyen bir sonuçla bitti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı. Türkiye saati ile 03.00'te oynanan maçta Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Al-Ahly ile 0-0 berabere kaldı.

Al-Ahly maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Messi'nin 90+6'da sağ çaprazdan çektiği şut ise direkten döndü.

Bu sonuçla iki ekip de turnuvaya birer puanla başladı. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari ise maçın oyuncusu seçildi.

Son Haberler
Takla atıp otomobilin üzerine düştü! Düzce'de feci kaza sonrası yere yığıldı: Görüntüler tüyler ürpertici
Düzce'de feci kaza! Takla atıp otomobilin üzerine düştü
LGS’de sınav günü! Yüz binlerce öğrenci yarışacak
LGS’de sınav günü! Yüz binlerce öğrenci yarışacak
60 milyon euro bonservis verilen futbolcu için Fenerbahçe devrede
60 milyon euro bonservis verilen futbolcu için Fenerbahçe devrede
Osimhen'den Galatasaray'a mesaj var
Osimhen'den Galatasaray'a mesaj var
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! (15 Haziran 2025)
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!