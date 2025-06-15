Kulüpler Dünya Kupası'nda şok başlangıç: Eski Trabzonsporlu maçın kaderini değiştirdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı. Türkiye saati ile 03.00'te oynanan maçta Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Al-Ahly ile 0-0 berabere kaldı.

Al-Ahly maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Messi'nin 90+6'da sağ çaprazdan çektiği şut ise direkten döndü.

❌Al Ahly forması giyen Trezeguet, Inter Miami karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı. pic.twitter.com/ed9yCY0Rw8 — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2025

Bu sonuçla iki ekip de turnuvaya birer puanla başladı. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari ise maçın oyuncusu seçildi.