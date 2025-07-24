Kulüpler şimdi yandı! Devlet peşine düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre incelemenin ardından usulsüzlük tespit edilmesi durumunda kulüplere yüklü vergi cezaları kesilmesi gündemde.

ÖZEL | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattı. İncelenmesi tamamlanan ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüplere yüklü vergi cezaları kesilecek.