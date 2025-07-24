Kulüpler şimdi yandı! Devlet peşine düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler şimdi yandı! Devlet peşine düştü

Süper Lig kulüplerinin transferleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre incelemenin ardından usulsüzlük tespit edilmesi durumunda kulüplere yüklü vergi cezaları kesilmesi gündemde.

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