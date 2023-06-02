Kum yüklü TIR 2 araca çaptı: 1 ölü 7 yaralı

Aksaray- Konya karayolunda kum yüklü TIR 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kum yüklü TIR 2 araca çaptı: 1 ölü 7 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza saat 23.00 sıralarında Aksaray - Konya Karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden B.Y. (43) idaresindeki 06 DD 8108 plakalı kum yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Konya’dan Aksaray istikametine seyreden M.F.K. (31) idaresindeki 68 ABM 514 plakalı otomobil ile U.Ö. (51) yönetimindeki 42 FJB 43 plakalı 2 otomobile çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle tırın kasası devrilirken 2 otomobil de şarampole savruldu. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Ü.K. (42), M.U. (51), M.K. (74), Ş.F.U. (46) ve Yıldız Kaymak (74) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan Yıldız Kaymak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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