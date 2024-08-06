Kum zambakları koruma altında

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan bu nadir bitki, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açarak sahilleri güzelleştiriyor. Bursa'nın çeşitli sahil bölgelerinde doğal olarak yetişen kum zambakları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Koruma çalışmaları kapsamında, kum zambaklarının bulunduğu alanlar ahşap çitlerle çevrildi ve uyarı levhaları yerleştirildi. Ayrıca, sahillerde farklı noktalara bilgilendirici yazılar asılarak, kum zambaklarının korunmasına yönelik farkındalık arttırılmaya çalışılıyor. Yetkililer, bu koruma altındaki bitkilerin koparılmasının ciddi bir cezası olduğuna dikkat çekerek, kum zambaklarına zarar verenlere 387 bin 141 TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, kum zambaklarının Eğerce Halk Plajı gibi alanlarda yoğun olarak görüldüğünü ve bu bitkilerin aynı zamanda kumun yer değiştirmesini de engellediğini ifade etti. Tanrıöver, kum zambaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşlardan bu nadir bitkilere karşı duyarlı olmalarını ve sahillerin korunmasına katkı sağlamalarını istedi.