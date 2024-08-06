Kum zambakları koruma altında

Kaynak: İHA
Kum zambakları koruma altında

Bursa sahillerinde yetişen ve dünya genelinde nadir rastlanan kum zambakları (Pancratium maritimum), Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan bu nadir bitki, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açarak sahilleri güzelleştiriyor. Bursa'nın çeşitli sahil bölgelerinde doğal olarak yetişen kum zambakları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Koruma çalışmaları kapsamında, kum zambaklarının bulunduğu alanlar ahşap çitlerle çevrildi ve uyarı levhaları yerleştirildi. Ayrıca, sahillerde farklı noktalara bilgilendirici yazılar asılarak, kum zambaklarının korunmasına yönelik farkındalık arttırılmaya çalışılıyor. Yetkililer, bu koruma altındaki bitkilerin koparılmasının ciddi bir cezası olduğuna dikkat çekerek, kum zambaklarına zarar verenlere 387 bin 141 TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, kum zambaklarının Eğerce Halk Plajı gibi alanlarda yoğun olarak görüldüğünü ve bu bitkilerin aynı zamanda kumun yer değiştirmesini de engellediğini ifade etti. Tanrıöver, kum zambaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşlardan bu nadir bitkilere karşı duyarlı olmalarını ve sahillerin korunmasına katkı sağlamalarını istedi.

Son Haberler
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti Dünya
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı Yaşam
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı
Mircea Lucescu anlaştı Spor
Mircea Lucescu anlaştı
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı Ekonomi
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı
Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu Ekonomi
Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem
Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü Yerel Haberler
Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü