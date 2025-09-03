‘Kuma’ dizisi yaza damga vurdu

Haftanın dizisi: Yaz döneminde ekrana gelen günlük diziler arasında en başarılı yapımlardan olan Kanal 7’nin sevilen dizisi ‘Kuma’, elde ettiği hatırı sayılır reytinglerle de dikkat çekiyor.

Başrollerinde Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz’ın bulunduğu dizi, ilk bölümüyle 2 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelmeye başlamıştı. Hafta içi her gün saat 19.00’da yayınlanan dizi, kaderin kurbanı Ceylan (Aybüke Yılmaz) ve kalbindeki öfkeyle yolunu kaybeden Karan’ın (Emre Özmen) iç içe geçen çarpıcı hikâyesini anlatıyor. Dizi, sosyal medyada da konuşuluyor.

Kulyas cinlerinin laneti uyanırsa

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Yunus Şevik’in yaptığı, senaryosunu Esma Şevik’in kaleme aldığı, kadrosunda Seda Başayvaz, Can Yavuz, Cihan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı ‘Kulyas 2: Zikr-i Ayin’, 8 Ağustos’ta vizyona girmişti.

Bugüne kadar 37 bin 37 kişi tarafından izlenen Dras Film Pictures ve İlka Yapım imzalı film, Helen’in sevdiği adamı geri kazanmak için yasaklı büyüler yaptırmasıyla Kulyas cinlerinin lanetini uyandırmasını konu ediniyor.

Karaf’tan sürpriz şarkı ‘Yeter Ki’

Haftanın şarkısı: Modern arabeskin özgün temsilcisi Karaf, yeni solisti Murat Coşgun ile ‘Yeter Ki’yi Karaf Müzik etiketiyle yayınladı. Müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açan grup, dinleyicilerini hem güçlü bir müzikal deneyime hem de ilham veren yeni bir hikâyeye davet ediyor.

Her şarkısında çok sesliliği ve farklı müzik türlerinin zenginliğini ustalıkla harmanlayan Karaf, yeni solistiyle birlikte söz ve müziği Fikret Kızılok’a ait olan şarkı ile müzik dünyasına ‘Merhaba’ derken hazırladığı diğer 8 eseri de 2025 yılı içerisinde dinleyicileriyle buluşturacak.

Alev Gürsoy Cimin’den yeni kitap

Haftanın kitabı: Gazeteci-Yazar Alev Gürsoy Cimin, ‘Ben Daha Yaşamadım’ ve ‘Bu Son Olsun’ eserlerinin ardından üçüncü yeni kitabı ‘İblis’in Melekleri’ni Mona Kitap etiketiyle yayımladı. Kitapta, travmalarla boğuşan Ilgın ve iki yol arkadaşı, tarikatın karanlık dehlizlerine düşünce hayatta kalma mücadelesine tutunur ve yara bere içinde inadına ayağa kalkıp cesurca savaşır.

Yazar, hayatta kalmayı başaranların, susarak büyüttükleri acılarına karşı yükselttikleri bir çığlığı kaleme almış. İsimleri farklı olsa da hikâyeleri birbirine benzer cesur kadınların direnişinin öyküsü bu. Kimi zaman ölüm kadar sessiz kimi zaman da yaşam kadar gerçek. Okurken sarsılacak, gözyaşlarınıza hâkim olamayacak ve gerçek olaylardan esinlenilerek yazılan bu hikâyeyi unutamayacaksınız.