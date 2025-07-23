‘Kuma’ kendi kitlesini oluşturdu

Haftanın dizisi: Kanal 7’de ekrana gelen ‘Kuma’ dizisi, YouTube’daki başarısının ardından günden güne televizyonda da kendi kitlesini oluşturdu. İlk bölümü 2 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan dizi, her gün saat 19:00’da izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz’ın paylaştığı dizi, kaderin kurbanı Ceylan ve kalbindeki öfkeyle yolunu kaybeden Karan’ın iç içe geçen çarpıcı hikâyesini anlatıyor.

Tüm köy aşk için seferber oldu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Suat Özkan’ın kaleme aldığı, kadrosunda Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun gibi oyuncuların yer aldığı ‘Düğün Evi’, 11 Temmuz’da vizyona girmişti. Poll Films imzalı film, 12 bin 625 kişi tarafından izlendi.

Komedi türündeki film, Faruk’un aşık olduğu Gülizar’a kavuşabilmesi için bütün bir köyün seferber olmasını konu ediniyor.

Ayla Çelik’ten yaz sürprizi

Haftanın şarkısı: Ayla Çelik, ‘Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2’ albümünde ‘Vur Vur’ şarkısını yeniden yorumladı. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkının sözleri Hakkı Yalçın’a, müziği Ceyhun Çelikten’e ait. Mert Özkan’ın yönetmenliğinde şarkıya bir de klip çekilmiş.

Ayla Çelik’in dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünen şarkıyı keyifle dinledim.

‘Yaşama Düşen Öyküler’ çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Selma Sağlamtaş’ın yeni öykü kitabı ‘Yaşama Düşen Öyküler’, Şey Kitap Yayınları etiketiyle yayınlandı. ‘Yaşama Düşen Öyküler’, hayatın tam içinden kopup gelen sessiz tanıklıklardır. Her biri, sıradan bir anın içindeki olağanüstülüğü yakalar. Bazen bir parkta oturan yaşlı bir adamın bakışında, bazen dolmuşta ağlayan bir çocuğun sesinde, bazen de çay bardağının buğusunda saklıdır.

Yazar, gözlemler. Sadece bakmaz, görür. Görmekle kalmaz, duyar. İnsanların kelimelere dökemediği duyguları, mimiklerde, suskunluklarda, arka plandaki detaylarda yakalar. Belki bir annenin pazar dönüşü yorgun adımlarında belki de bir işçinin ellerindeki nasırda hayatın özünü bulur.