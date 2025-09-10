Kumar borcunu ödememek için lüks gemiden okyanusa atladı

31 Ağustos’ta Porto Riko’nun San Juan Limanı’ndan hareket eden, Royal Caribbean’e ait Rhapsody of the Seas gemisindeki yolculardan biri, gemideki kumar salonunda biriken yaklaşık 16.710,24 dolarlık borcunu ödememek için tehlikeli bir yola başvurdu. 7 Eylül Pazar günü gemi tekrar San Juan limanına döndüğünde, yolcu Jey González Díaz’ın gemiden denize atladığı bildirildi.

BORÇ DENİZE ATLATTI

Olay, saat sabah saatlerinde, misafirlerin gemiden indiği sırada meydana geldi. Gemi mürettebatının suç duyurusuna göre, González Díaz borcu ödemek istemediği için gemiden serin sulara atladı. Borçlunun kaçış planı pek de başarılı olmadı; denizde bekleyen jet-ski sürücüleri tarafından karaya getirildi.

ANINDA MÜDAHELE EDİLDİ

Jet-ski ile kıyıya ulaşır ulaşmaz, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Hâkim karşısına çıktıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendisine yöneltilen suçlamalardan biri, ABD’ye girişte parasal beyan yükümlülüğünü ihlal etmek olduğu bildirildi.

KİMLİK KARMAŞASI: “KARDEŞİM DEMEK İSTEDİ”

WAPA-TV ve El Nuevo Dia’nın haberlerine göre, González Díaz’ın üstünden 14.600 dolarlık nakit, beş farklı kimlik belgesi ve iki cep telefonu çıktı. Kimliklerden birinde “Jeremy Omar González Díaz” adıyla Tennessee eyaletine ait kimlik kartı ve bir doğum belgesi, bir diğerinde ise “Jeremy Díaz” adına düzenlenmiş gemi biniş kartı yer alıyordu.

Federal kayıtlar incelendiğinde, bu isimde bir kişinin Porto Riko’da uyuşturucu ticareti ve silah bulundurmak suçundan Ocak ayından bu yana cezaevinde olduğu tespit edildi. Soruşturmada, Jey González Díaz’ın “Jeremy Omar González Díaz benim kardeşimdir” dediği iletildi.

CEZAİ SÜREÇ VE İHTİMALİNİZ CEZALAR

Savcılık, Jey González Díaz’a yönelik olarak iki ana suçlamada bulunmuş durumda: Borcunu ödememeye yönelik davranış ve ABD’ye girişte para bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeme. Eğer suçlu bulunursa, beş yıla kadar hapis cezası veya 250.000 dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.