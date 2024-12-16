Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada

Hükümet, bütçe açığını kapatmak için tütün ürünlerine, alkollü içeceklere ve akaryakıta zam yapmaya devam ederken, yeni yılın ilk haftasında da trafik cezaları, emlak vergisi, araç muayene ücretleri gibi birçok kalemde vergi artışı planlıyor.

Bu durumdan rahatsız olan emekliler ve dar gelirliler, "Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Yılbaşında gelir seviyesi yüksek kesim şimdiden yurt dışında yerlerini ayırttı. Ek uçak seferleri konuldu. Çoğu kumar oynamak için oraya gidiyor. Bakan Şimşek, uçakla yurt dışına çıkanların listesini alıp ekibine ne kadar vergi verdiklerini inceletsin. Vermeyenlere yüklü bir ceza kesilsin. Belki biz garibanlardan alınan vergi oranını belki düşürür" şeklinde isyan etti.

Adını açıklamak istemeyen bir kumarbaz, yurt dışına kumar oynamak için gideceğini belirterek, "Büyük olasılıkla da yeni yılın ilk dakikalarına rulet masasında gireceğim. Ben hükümetin istediği kadar vergiyi ödüyorum ama ne kadar olduğunu söyleyemem. İsyan eden emekliler haklı ama yapacak bir şey yok. Onlar da şirket kursunlar, akaryakıt başta olmak üzere her şeyi vergiden düşsünler" dedi.

Türkiye'de kumarhanelerin kapatılması da kumarbazları durduramadı. Maddi gücü yetersiz olan kumarbazlar, kahvehanelerde yanık, çanak, okey gibi oyunlarla şansını denemeye devam ediyor.

Yılbaşına sayılı günler kala, şans topu benzeri makinelerle tombala oynamak isteyenler, mekanları tıklım tıklım dolduruyor. Kart fiyatlarının 20 ile 100 TL arasında değiştiği bu mekanlarda, mekan sahibi 1. çinko, 2. çinko ve tombala yapanlara 200 bin TL nakit ödül vaat ediyor.

Ancak polis baskınlarında yakalananlar, Kabahatler Kanunu'na göre ceza alıyor ve bu cezayı oyuncu kaybetmekten korkan mekan sahipleri ödüyor.

Zengin kesim ise kumar oynamak için Kıbrıs, Gürcistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere yöneliyor. Her kumarhane, otelinde kalan müşterilere özel kartlar vererek, büyük ikramiyenin dışarı çıkmasını engelliyor. Bu kartlarla kumar oynayan kişiler, parayı makineye sürerek şansını deniyor.

Bir başka kumarbaz ise vergi denetimlerinin sonuçsuz kalacağını belirterek, "Bir günlüğüne rezidans kiralıyoruz, aralıksız günlerce kumar oynuyoruz. Gözümüz kapanık zarları göremeyince ara veriyoruz. Maliye Bakanı her şeyi incelese ne olacak? Af çıkartacak. Biz aftan yararlanacağız, emekli de vergisini ödeyecek. Bu ülkede parası olmayan ezilmeye mahkum. Hükümet zengini karşısına alamaz, alırsa zararlı çıkar. Bana dokunsa işimi Bulgaristan'a taşırım" yorumunda bulundu.

Bu durum, yeni yılda vergi politikalarının ve ekonomik eşitsizliklerin tekrar gündeme geleceğini gösteriyor. Emekliler ve düşük gelirli vatandaşlar, adaletli bir vergi sistemi talebiyle seslerini yükseltiyor.