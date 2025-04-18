Kumar oynarken yakalandı! İlk aklına gelen polise kimlik sormak oldu

Kaynak: İHA
Kumar oynarken yakalandı! İlk aklına gelen polise kimlik sormak oldu

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 10 şahsa 92 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 10 şahsa 92 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslardan birinin polis ekiplerine kimlik sorduğu anlar ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün İskenderun Piri Reis Mahallesi'nde bir ikamete yapılan baskında şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. İkamette 3 bin 800 TL nakit para, 264 adet çeşitli renklerde poker pulu, 104 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ile H.S.M. hakkında adli işlem yapılırken, 10 şahsa kumar oynamaktan toplam 92 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda kumar oynayan şahıslardan birinin polise kimlik sorduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Kumar oynarken yakalandı! İlk aklına gelen polise kimlik sormak oldu

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