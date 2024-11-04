"Kumarda 10-15 ev kaybettim" demişti! Serdar Ortaç elinde kalan son mülkünü de satışa çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Takvim gazetesi
"Kumarda 10-15 ev kaybettim" demişti! Serdar Ortaç elinde kalan son mülkünü de satışa çıkardı

Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini ifade eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç “Kumarda 10-15 ev kaybettim" ifadelerini kullanmıştı. Ortaç Sarıyer'de oturduğu 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evini satışa çıkardığı ileri sürüldü.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son olarak 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı. "Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" ifadelerini kullanmıştı.

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ORTAÇ SON MÜLKÜNÜ DE SATIŞA ÇIKARDI

Oturduğu evin sadece elinde kaldığını açıklayan Ortaç borçlarının da halen olduğunu söylemişti. Borçlarını ödeyemeyen Ortaç son mülkünü de iddialara göre satışa çıkardı.

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EVİNİ 10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARDI

Ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Takvim’den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre şakıcı Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.

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BOĞAZ MANZARALI, 750 METREKARE!

İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı ev merak konusu oldu. Serdar Ortaç'ın lüks evi zaman zaman gündeme geliyordu.

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