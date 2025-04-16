Kumarhane 'Kraliçesi' hayatını kaybetti! Serveti dudak uçuklattı

Kumarhane 'Kraliçesi' Elaine Wynn, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Elaine Wynn sahip olduğu serveti dudak uçuklattı.

Aile Vakfı, kumarhane yöneticileri arasında hayırsever ve en başarılı kadınlardan biri olan Elaine Wynn'in 82 yaşında hayata veda etti. Vakfın yöneticisi Punam Mathur, Wynn'in pazartesi sabahı kısa bir hastalıktan sonra Los Angeles'taki evinde, sevdiklerinin yanında huzur içinde öldüğünü söyledi.

KUMARHANE KRALİÇESİYDİ

New York'ta doğan ve Miami Beach'te büyüyen Elaine, Las Vegas'ta servetine servet kattı. Steve Wynn ile iki kez evlendi ve iki kez boşandı. Elaine Wynn, 2006'da Wynn Macau'nun açılmasıyla şirketin genişlemesine yardımcı oldu ve Forbes onu 2015'te "Las Vegas Kraliçesi" olarak adlandırdı.