Kümbet Yaylası’ndaki mera kavgası davasında karar!

Kaynak: İHA
Kümbet Yaylası’ndaki mera kavgası davasında karar!

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda 29 Temmuz günü mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada anne ve babasını öldüren, kendisini de yaralayan şahsı darp ederek ölümüne neden olan şahıs hakkında karar çıktı.

Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda 29 Temmuz 2025 tarihinde komşu iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla komşuları Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu'na (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti. Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında yaralanan S.K. ise babası ve annesini vuran Gençalioğlu'nu sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. Anne babasını öldüren, kendisini de yaralayan adamı sopayla darp ederek öldüren 27 yaşındaki S.K. tedavisinin ardından Dereli Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. S.K için mahkeme ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. Olay ile ilgili adli süreç ise devam ediyor.

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar