Kümbet Yaylası’ndaki mera kavgası davasında karar!

Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda 29 Temmuz 2025 tarihinde komşu iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla komşuları Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu'na (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti. Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında yaralanan S.K. ise babası ve annesini vuran Gençalioğlu'nu sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. Anne babasını öldüren, kendisini de yaralayan adamı sopayla darp ederek öldüren 27 yaşındaki S.K. tedavisinin ardından Dereli Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. S.K için mahkeme ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. Olay ile ilgili adli süreç ise devam ediyor.