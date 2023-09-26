Küme baş ağrısı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan küme baş ağrısı ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan küme baş ağrısıyla ilgili detaylar…

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI NEDİR?

Küme baş ağrısı, migren ve gerilim tipi baş ağrısından sonra en sık görülen primer baş ağrısı tipidir. Küme baş ağrısı göz etrafında tek taraflı, kısa süreli ve şiddetli baş ağrısı ile karakterize, belli dönemlerde ataklar halinde tekrarlayan bir baş ağrısı türüdür. Genellikle gece uykudan uyandıran şiddetli ağrılar meydana gelir.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Aynı taraf gözde kanlanma, yaşarma ya da batma hissi

-Aynı taraf burunda tıkanıklık ya da burun akıntısı

-Aynı taraf alında ya da yüzde terleme

-Aynı taraf göz kapağında düşüklük

-Yüzde ve gözde ödem

-Ajitasyon ve huzursuzluk

KÜME BAŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavi basamakları tetikleyicilerin ortadan kaldırılması, atak tedavisi ve uzun süreli koruma yani atakların önlenmesini sağlayan profilaktik tedavi olarak sınıflandırılabilir.

Öncelikle hastaların sigara, alkol gibi tetikleyicilerin kullanımını azaltmaları ya da kesmeleri gerekmektedir. Atakları tetikleyebilecek aşırı sıcağa maruziyet ve egzersizden kaçınılmalıdır.

Migren ataklarından farklı olarak bu kişilerde gıda hassasiyeti, hormonal ve stresör faktörlerin atak tetikleyici özelliği yoktur.

Atak tedavisinde;

Solunum maskesi ile 15-20 dakika süre ile verilen %100 oksijen

Migren tedavisinde de kullanılan hızlı etkili cilt altı enjeksiyon ile uygulanan ve nazal sprey formlu triptanlar (sumatriptan, zolmitriptan). Ağızdan alınan triptanların etki süresi uzun olduğu için daha az tercih edilirler

Oktreotid (cilt altı uygulama) kullanılabilir.

Profilatik tedavide;

Kısa süreli profilakside yani atağın hızlıca baskılanmasını sağlamak için kullanılan en bilinen ve en sık kullanılan tedavi steroidlerdir.

Uzun süreli profilakside en sık kullanılan ilaç ise verapamildir. Yine lityum, bazı antiepleptikler (topiramat, sodyum valproat), destek tedavisi olarak melatonin diğer kulanılan ilaçlardır.

Dirençli hastalarda ise oksipital sinir blokajı ve cerrahi tedaviler bir diğer seçenektir.