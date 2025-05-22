Küme düşmüşlerdi! Sivasspor'dan şike başvurusu

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Küme düşmüşlerdi! Sivasspor'dan şike başvurusu

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olmuş ve bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftar grubu başkanından flaş bir başvuru yapıldı. İşte detaylar...

Süper Lig’in 36. haftasında Samsunspor’a mağlup olan Sivasspor’un küme düşmesi kesinleşti. Yıllar sonra Süper Lig’e veda edecek olan kırmızı-beyazlılar büyük bir üzüntü yaşarken ilginç bir gelişme yaşandı.

SAVCILIĞA ŞİKE BAŞVURUSU

Ellisekiz Taraftar Derneği Kurucu Başkanı Yaşar Yapalı, Gaziantep FK – Alanyaspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Yapılan şikayette Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis ve stoperi Bruno Viana Willem Da Silva’nın maç boyunca kendi takımları aleyhine davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

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TAKIM ARKADAŞI OLDUKLARI VE İSTİFALAR GÜNDEME GELDİ

Alanyaspor’a galibiyeti getiren Andraz Sporar ile Bruno Viana’nın daha önce takım arkadaşı olduğu vurgulandı.

Şikayette ayrıca maçın ardından Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan ile başkan yardımcısı İskender Kaplan’ın istifaları hatırlatıldı.

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