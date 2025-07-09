Küme düşürülen Lyon için karar çıktı

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Küme düşürülen Lyon için karar çıktı

Olympique Lyon, 2025/26 sezonunda Ligue 1'de kalacak ve gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak

Olympique Lyon'un önümüzdeki sezon Ligue 1'de ve UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacağı açıklandı.

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Geçtiğimiz günlerde 2024 yılının kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası alan Lyon'un, yaklaşık 500 milyon Euro'yu aşan borcu olduğu ifade ediliyordu.

Bu haberin ardından Lyon'un küme düşmemesi için ezeli rakip Paris Saint-Germain'den de sürpriz bir hamle gelmişti.

Paris ekibi, Lyon'dan 45+5 milyon Euro'ya transfer ettiği Bradley Barcola'nın ödemesini vadesinden önce yapma kararı almıştı

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