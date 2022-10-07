Kumluca’da belediye işçileri greve başladı

Genel İş Sendikası Antalya Şubesi Başkanı ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, yaptığı basın açıklamasında, Kumluca Belediyesi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle grev kararı aldıklarını söyledi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve belediye yönetiminin görüşmelerdeki olumsuz tutumları ve sendikalı işçilere yapılan baskılar, işten çıkarma ve iş değişikliklerinin kendilerini bu kararı almaya zorladığını ifade eden Küçük, "Bizim tek derdimiz işten çıkartılan arkadaşlarımızın işe dönmesi ve belediye emekçisi arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını alması. Her türlü anlaşmaya hazırız ancak haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yüksek ücret istendiğini iddiasıyla kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini belirten Küçük, kesinlikle böyle bir talepleri olmadığını, Kumluca Belediyesinin olumsuz tutumu nedeniyle yapılan tüm görüşmelerde hiçbir zaman ücret pazarlığı aşamasına gelinmediğini vurguladı. Kumluca Belediyesinde grev kararı alan 37 işçiden bazıları "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Yaşanan tüm bu olaylar Kumluca Belediyesinin Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısına taşındı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ekim Ayı 9 maddelik gündem maddelerini görüşmeden önce işçilerin grev kararı almasını eleştiren açıklama yaptı.

Başkan Köleoğlu yaptığı konuşmada, “Kadrolu işçilerimizle mutabakata varabilmemiz için masamızı kurduk. Kanuna uygun bir şekilde yazılı tekliflerimizi masamıza koyarken tek taraflı olarak devrimci işçi sendikamız ikinci bir teklif veya anlaşma yolunu seçmeyerek masayı terk ettiler. DİSK’ten bir yetkili Kumluca belediyesi Başkanlık Makamımda görüşmek için talepte bulundu. Kumluca Belediye Başkanlık makamımıza kabul ettik. 25 bin 800 gibi bir rakam üzerine beyan etmeleri doğrultusunda biz heyet olarak dedik ki her yıl bir bütçe oluştururuz. Şimdi yılın ortasında 25 bin 800 gibi bir teklifin gelmesi dolayısı ile bütün maaş sistemini bütün bütçe sitemini Kumluca Belediyesini adeta bir anda tepetaklak olmasını sağlayacak olan bir teklif karşısında biz bunu kabul edemezdik. Devrimçi İş Sendikasından bir yetkili makamıma geldi. Masaya elini koydu ve dedi ki 'Bizim belirlemiş olduğumuz rakam için diz çökeceksin ve imzalayacaksın'' dedi diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’na tehdit ediliyorsa neden şikayette bulunmadığını soran Ak Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi, Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Özgür Erkan ise “Bizim başkanımızı bir sendika başkanı gelip tehdit ediyorsa benim başkanım Cumhuriyet Savcılığına gidecek sendika temsilcisi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bu konuda sizden acil reaksiyon bekliyoruz. Görüyorsunuz artık kayıt alınan bir sistemdeyiz. Size bu kadar sert bir şekilde diz çöktürmek kelimesini kullandıysa oda bunun cezasını çekecek” sözlerine yer verdi.

Devrimci İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan ise “Bu tür şeyler ciddi şeylerdir. İspatla kendileri mükelleftir. İki çuval para ile gelmişim. Bir kere şunu net söyleyebilirim. İki çuvalı bırak o iki çuval dediği paranın binde birini daha ben yana yana görmedim. Geçen seferde Audi ile buraya geldi beni tehdit etti dedi. Ben hayatım boyunca Audi’ye de binmedim, biz işçiyiz. Tehditle baskıya zorla işimiz olmaz. Biz emekçiyiz. Biz sınıfımızın buradaki dileklerini dile getiriyoruz. Grev aşamasına geldik. Burada yasal süreçler bizi buraya getirdi. Belediyenin olumsuz, anlamsız ve hala deva eden olumsuz tutumları ile bu noktaya geldik. Belediye başkanı bu görüşmelerin hiç birine katılmadı. Mecliste söylediği müzakereler, hangi müzakerelere katıldın. Kim ne yaptı bu müzakerelerde Çalışma bakanlığını bilgileri belgeleri hepsi ortada. Hepsini açabiliriz. Tüm halka açabiliriz. Ben buradan şunu davet ediyorum. Tüm meclis üyelerimizin dahil olduğu bizlerin ve işçilerimizin olduğu gayet saygı ve sevgiyle belgelerle konuşalım” açıklamasına yer verdi.