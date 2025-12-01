Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ABD’nin de dahi olduğu 7 ülkeyi yanına alarak Yunan mitolojisinin “intikam tanrıçası” NEMESİS’in adını verdiği askeri tatbikat gerçekleştirdi. Petrol ve doğalgaz rezervi bulunan deniz parsellerindeki tatbikatta “kaynaklara yönelik düşman saldırısına karşı savunma” senaryosu yapıldı.

“Doğu Akdeniz-2025 Davet" tatbikatı

MAVİ VATAN ONA EMANET

Türkiye ise buna karşılık “Doğu Akdeniz-2025 Davet” tatbikatına başladı. 3 Aralık tarihine kadar sürecek tatbikat içerisinde yer alacak bir isim ise dikkat çekiyor. Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; tatbikatın komuta kademesinde Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay yer aldı. Mavi Vatan emanetini devralan Küçükatay, Balyoz kumpasında yargılanıp 16 yıla mahkum olmuş ve 3 yıl cezaevinde yatmıştı.

Tümamiral Baybars Küçükatay

TATBİKATTA YER ALACAK ÜLKELER

Türkiye’nin “Doğu Akdeniz-2025 Davet” tatbikatı 3 Aralık’a kadar devam edecek. Tatbikata 22’si Türk 30 gemi, 4 denizaltı, F-16’lar ve helikopkterler ile SAT ve SAS komandoları yer alacak. Doğu Akdeniz’de yapılacak olan tatbikata ABD, Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Endonezya, Gabon, Katar, Kuveyt, Mısır, Peru ve Suudi Arabistan filli ve gözlemci olarak katılıyor.

KÜÇÜKATAY'IN HİKAYESİ

2010 yıllında TCG Gelibolu fırkateyninin yarbay rütbesindeki genç komutanı olan Küçükatay, NATO görev gücü kapsamında Aden Körfezi, Hint Okyonusu ve Kızıldeniz’de deniz korsanları ile mücadele ederek Türk ticaret gemilerini korumuştu. Libya’dan 5 bin Türk vatandaşının ülkemize tahliyesini sağlayan Küçükatay, 6 ay süren Aden görevi sonrası FETÖ’nün Balyoz kumpasında sahte delillerle tutuklanmıştı. 16 yıl hapis cezasına mahkum edilen Küçükatay, davanın kumpas olduğu ortaya çıkınca yeniden yargılanıp beraat etti ve mesleğine döndü.

Terfiler alarak Tümamiral olan Küçükatay halen Harp Filo Komutanlığı görevinde yer alıyor.