Kumpir yiyen kadın ölü bulunmuştu! Aman dikkat nedeni belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde tuvalette ölü bulunan kadının ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı.

İşletmede kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlendiği belirlendi. Yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede ise salmonella virüsü tespit edildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları ortaya çıktı.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Zehirlenen kişilerin belirlenmesinin ardından şikayetleri alındı. İş yeri sahibi N.D. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Evinde ölü bulunan Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelemesi ve otopsi raporunun açıklanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.



Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulunmuştu. Aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi olmuştu.