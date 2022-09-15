Kumru SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kumru SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
35 yaşını doldurmamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Seyahat engeli bulunmamak
Kumru ilçesinde ikamet etmek
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
MS Office programlarına hakim olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Özgeçmiş
Son 6 ay içimde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Ehliyet
Sağlık raporu
İkametgah
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