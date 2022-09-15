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Kumru SYDV işçi alacak

Kumru SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:24
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Kumru SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kumru SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

35 yaşını doldurmamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Seyahat engeli bulunmamak

Kumru ilçesinde ikamet etmek

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

MS Office programlarına hakim olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Özgeçmiş

Son 6 ay içimde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Ehliyet

Sağlık raporu

İkametgah

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