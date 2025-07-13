Kumru Yayla Şenliği coşkuyla tamamlandı

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Ordu'nun Kumru İlçesi'nde bu yıl 26’ncısı düzenlenen Geleneksel Düzoba Yayla Şenliği, yağlı güreşlerle sona erdi. Şenliğe binlerce kişi katılırken, etkinlikler büyük beğeni topladı.

KUMRU DÜZOBA YAYLA ŞENLİĞİ COŞKUYLA TAMAMLANDI

Kumru İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 26. Geleneksel Kumru Düzoba Yayla Şenliği, ata sporumuz yağlı güreşlerle final yaptı. Er meydanında kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Zeybek’i yürekten tebrik etti.

SEKİZ YILDIR DESTEK VEREN ADEM DARTILMAK'A TEŞEKKÜR

Başkan Yalçuva, şenliğe sekizinci kez katkı sunan iş insanı Adem Dartılmak’a da özel olarak teşekkür etti. Dartılmak’ın hem maddi hem manevi desteğiyle etkinliğin daha da güçlendiğini belirtti.

Şenliğe çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yalçuva, Kaymakamlara, Belediye Başkanlarına, Meclis Üyelerine, Bürokratlara, Siyasi Parti ve STK Temsilcilerine, Mahalle Muhtarlarına, basın mensuplarına ve organizasyona destek veren tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere, OBB Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Hayati Ağıl’a, OBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Demirbaş’a da ayrıca teşekkür edildi.

Coşkulu geçen şenliğin ardından Başkan Yalçuva, “27’ncisinde yeniden görüşmek üzere” diyerek önümüzdeki yılın etkinliğine şimdiden davette bulundu.