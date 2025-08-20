Kundakçılar JASAT tarafından yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen kundaklama olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) yürüttüğü titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı.

Ali Yazan/ Ordu

01 Ağustos 2025 tarihinde gece saatlerinde, M.D. (74/E) isimli şahsa ait ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kasten yakılarak tamamen kullanılmaz hale getirilmişti. Söz konusu olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatılmıştı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı ve titiz araştırmalar neticesinde olay ile ilgili H.Y. (53/E), M.Y. (26/E) ve Y.Y. (22/E) isimli (3) şüpheli şahıs tespit edilerek 18 Ağustos 2025 tarihinde yapılan operasyon neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen (3) şüpheli "Kasten Yangın Çıkarma ve Kişilere Ait Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

