Olay, Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 1. Toptancılar Sitesi içerisinde yaşandı.

Site içinde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

ARAÇ ALTINDAKİ "DÜZENEK" PANİK YARATTI

Yangını görerek olay yerine gelen gece bekçileri, yaklaşık 30 metre mesafede park halindekibaşka bir aracın altında yanıp sönen mavi bir ışık fark etti. Aracın altına yerleştirilmiş "düzenek" bomba olabileceği endişesiyle panik yarattı.

Durum hemen bomba imha ekiplerine bildirildi. İmha edilen düzeneğin patlayıcı olmadığı ortaya çıkarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



