Kunduzlar, hükümetin 7 yılda yapamadığını 2 günde yaptı. Ekologlar bile şaştı kaldı

Çek Cumhuriyeti’nde 8 kunduz, 7 yıl süren inşaatı 2 günde tamamlayarak hükümete 1 milyon sterlin kazandırdı. Bu ilginç olay, doğanın mühendislik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çek Cumhuriyeti'nin Brdy bölgesinde, inşa edilmesi planlanan bir barajın projesi yıllarca tıkalı kaldı. Yedi yıl süren planlama ve finansman sürecinin ardından, hükümet inşaat izinleri almakta zorlandı ve proje durma noktasına geldi. Ancak, bölgeye 8 kunduzun gelmesiyle işler hızla tamamlandı.

Çek Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı'ndan Jaroslav Obermajer, "Kunduzlar her zaman en iyisini bilir" diyerek, bu olayın doğanın mühendislik gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Kunduzlar, kendilerine ait barajlar inşa ederek, mühendislerin ve hükümetin yapamadığı işi tamamladılar.

Brdy Korunan Arazi İdaresi (PLA) yetkilisi Bohumil Fišer, bu inşa edilen barajların yaklaşık 1 milyon sterlin tasarruf sağladığını ve kunduzların projeyi herhangi bir maliyetle gerçekleştirdiğini söyledi. Barajların doğal yaşam alanları üzerinde olumlu etkiler yaratarak, nadir taş kerevitleri ve kurbağalar gibi türlerin gelişmesini desteklemesi bekleniyor.

YAPILAR MÜHENDİSLİK HARİKASI

Kunduzlar, doğada nadir bulunan ekosistem mühendisleri olarak tanımlanıyor. Ağaçları çiğneyip, akarsularda barajlar yaparak geniş alanları su altında bırakmaları, onların ekosistemdeki dengeyi yeniden kurmalarına olanak tanıyor. Bu mühendislik harikası yapılar, sadece yırtıcılardan korunmak için değil, su bitkileri ve hayvanlar için de yaşam alanları oluşturuyor.

Kunduzların inşa ettikleri barajlar, çoğu zaman doğal taşlar ve bitkilerle, sızdırmazlık özelliklerine sahip yapılarla tamamlanıyor. Bu barajlar, yıllar boyunca dayanabiliyor ve sel kontrolü, karbon depolama gibi ekosistem hizmetleri de sunuyor. Ayrıca, suyun serin kalmasını sağlayarak, çevreyi koruyor.

YAPILARIN BOYU 5 METREYİ BULUYOR

Kunduzların inşa ettikleri barajların büyüklüğü şaşırtıcı. 5 metreye kadar yükselebilen bu yapılar, bazen 850 metre uzunluğunda olabilir. Kanada'nın Alberta bölgesindeki en büyük kunduz barajı, şimdiye kadar tespit edilen en büyük örneklerden biri.

Kunduzlar, balık yemeyi sevmelerine rağmen tamamen otçul hayvanlardır. Su bitkileri, ağaç kabukları ve otlarla beslenen bu hayvanlar, inşa ettikleri barajlarla ekosistemlerine büyük katkı sağlıyor.