Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK raporu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK raporu ortaya çıktı

İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunun merkezinde ünlü künefe zinciri yer aldı. operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken MASAK raporu ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bir künefe zinciri mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesiyle, örgüt adına fon topladığı ve sağladığı iddia edilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit para, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlenirken, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Haberler
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan iktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu: Tank Palet Fabrikası’nda ne planlanıyor?
Eski Bakan ktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu?
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor