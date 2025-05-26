Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK raporu ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bir künefe zinciri mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesiyle, örgüt adına fon topladığı ve sağladığı iddia edilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit para, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlenirken, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.