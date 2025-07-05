Kunta Kinte’nin onuru

Kölelerin onuru var mıdır?

Güç, tarih boyunca toplumların şekillenmesinde en etkili faktörlerden biri olmuştur. Ancak bir toplumun üyelerinin yaşam standartlarını belirleyen en temel sorular, gücün nasıl kullanıldığına ve bireylerin bu güce karşı tutumlarına bağlıdır. Güç, bireylerin onurunu koruyabilir mi? Yoksa sadakat ve itaat, bireylerin onurlarından vazgeçmelerini mi gerektirir? Türk kültüründe sadakat, kölelikten farklı bir anlam taşır ve bu fark bireylerin onurunu koruyan bir toplumsal yapı için temel olabilir.

Toplumlar, genellikle iki ana unsurun çatışması üzerine inşa edilir. Güçlülerin iradesi ve kuralların egemenliği. Thomas Hobbes, bireylerin kendi özgürlüklerinden vazgeçerek bir "toplum sözleşmesi" oluşturduğunu ve bunun da güçlü bir otoriteye sadakati beraberinde getirdiğini savunur. Hobbes’a göre, bireyler güvenli bir yaşam için gücün kontrolünü kabul eder. Ancak, bu güç bir kez ele geçirildiğinde, güçlünün iradesi kuralları aşabilir ve bireylerin hakları bu iradenin lütfuna bırakılabilir.

Geleneksel toplumlarda sadakat ve itaat, bireyin bir topluluğa ya da otoriteye olan bağlılığını ifade eder. Ancak sadakat, her zaman kölelik anlamına gelmez. Türk tarihindeki sadakat anlayışı, bireyin kendi onurunu bir emanet olarak güçlüye teslim etmesi ve bu emaneti koruma sorumluluğunu güçlüye yüklemesi üzerine kuruludur. Bu, köleliğin pasif teslimiyet anlayışından farklıdır. Çünkü sadakat, toplumun onurunu koruma ve geleceğini güvence altına alma amacı taşır.

Bir köle, hukukunu ve yaşamını sahibine teslim ettiğinde, onuru da bir anlamda sahibinin itibarı ile eşdeğer hale gelir. Güç sahibi, sadık olan bireyin onurunu korumazsa, bu durum yalnızca bireyin değil, tüm toplumun onurunu zedeler. Güçlünün sadakati yalnızca kendi çıkarları ve yakın çevresi için kullanmaya başlaması, toplumun kültürel bir yapıdan çıkıp aşiret ya da klan düzenine dönüşmesine yol açabilir. Bu durum, bireylerin onurunu koruyan bir toplum düzeninin yıkılmasına neden olur.

Türkler, tarih boyunca kendilerini yönetenlere sadakat göstermenin, toplumun onurunu ve birliğini koruyacağını düşünmüşlerdir. Bu anlayışta, sadakat sadece bireyin güçlüye bağlılığını değil, aynı zamanda toplumsal onurun korunmasını ifade eder. Sadakat, toplumun onurunu güçlüye emanet etme; güçlüye ise bu emaneti koruma sorumluluğunu yükleme anlamına gelir. Böyle bir sadakat, toplumun kültürel değerlerini ve birliğini güçlendirir. Bir başka deyişle, güçlü gücünü ona kendini emanet edenlerden alır. Bu gücü onların malı, namusu, onurunu korumak için kullanır.

Güç, bireylerin ve toplumların yaşamını belirlerken, sadakat ve itaat gibi değerler üzerine inşa edilir. Ancak, gücün birey ve toplum üzerindeki etkisi, bu değerlerin nasıl kullanıldığına ve anlaşıldığına bağlıdır. Güç sahibi sadakati yalnızca kendisi ve yakın çevresi için kullanmaya başladığında, toplum kültürel bir yapı olmaktan çıkar ve aşiret ya da klan düzenine dönüşür. Bu durum, bireylerin ve toplumun (devletin) onurunu tehdit eder.

Friedrich Nietzsche’nin "köle ahlakı" kavramı, bireylerin güçlüye bağlılık göstererek bir tür teslimiyet geliştirdiğini savunur. Ancak Türk tarihindeki sadakat anlayışı, Nietzsche’nin bu kavramından farklıdır. Türk toplumunda sadakat, bireyin onurunu koruyan, toplumu bir arada tutan bir bağdır. Bu bağ, bireyin güçlüye teslimiyeti değil, güçlüye duyulan güven ve toplumsal birliği sağlama amacıdır.

Sadakat, yalnızca güçlüye bağlılık değil, aynı zamanda onurun güçlüye emanet edilmesidir. Güçlüler, bireylerin sadakatini suistimal ettiğinde, toplumun onuru zedelenir ve toplumsal yapı zayıflar. Bu noktada, güçlünün sorumluluğu devreye girer. Güç sahibi, bireylerin onurunu koruyarak, sadakati bir kölelik değil, bir güven bağı haline getirmelidir.

Michel Foucault’nun "disipline eden iktidar" kavramı, iktidarın bireyleri kontrol etme ve şekillendirme arzusunu ifade eder. Ancak Türk toplumundaki sadakat anlayışı, bu kontrol arzusunu aşarak, bireylerin onurunu koruma ve toplumsal düzeni sağlama amacı güder. Bu anlayış, bireylerin ve toplumun onurunu koruyan bir güç düzeni oluşturabilir.

Sadakat, bireylerin güçlüye teslimiyeti değil, toplumsal onurun güçlüye emanet edilmesidir. Güç, bireylerin sadakatini yalnızca kendi çıkarları için değil, toplumun geleceği ve birliği için kullanmalıdır. Türk tarihindeki sadakat anlayışı, bireylerin onurunu koruyarak, toplumun kültürel birliğini sağlamayı hedefler. Bu anlayış, bireylerin güçlüye sadakat gösterirken, kendi onurlarını koruyabilecekleri bir toplumsal düzenin temelini oluşturur.

Bir toplum, bireylerin onurunu koruyabildiği ölçüde özgür ve adil olabilir. Güç, bireylerin onurunu ihmal etmeden, sadakati bir kölelik değil, bir emanet olarak görmelidir. Ancak bu şekilde bir toplum, hem geçmişine hem de geleceğine sadık kalabilir.

Çocukluğumuzda TRT’de oynatılan Hollywood dizilerinden “kökler” adlı bir dizi vardı. Başrolü Kunta Kinte, köle isyanı ve özgürlüğe kaçışları ile bölümleri heyecan ile seyrediyorduk. Onunla, biz de her defasında kaçmaya yakalanmamaya çalışıyorduk! Başaramıyorduk…

Hepimizi Kunta Kinte yapmaya çalışıyorlar anladık! Kunta Kinte’nin onurunu düşünen var mı?

Her şey gözümüzün önünde oluyor, ama herkes ne olduğunu anlamaya çalışacak çabalar içerisinde ne olduğunu anlayamıyor!

Her birimizin istediği/sevdiği, kişilere sadakat ve itaat ise hepimiz başarmak üzereyiz(!)

Ama istediğimiz, doğrular ve yanlışları ayıklanmış bir hayatsa; kaybetmek üzereyiz.

Kayıtsız şartsız itaat edenlerin zafer çığlıkları hengâmesinde; koskoca bir tarih, koskoca bir insanlık/millet, koskoca bir ülke savruluyor yazık…

Güç, bireylerin hayatlarını belirlerken, onuru ihmal etmemelidir. Çünkü bir toplum, bireylerin onurunu koruyabildiği ölçüde özgür ve adil olabilir.