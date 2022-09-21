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Kuntz'tan ayrılık açıklaması: Saygı duyuyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:01
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A Milii Takım Teknik Direktörü Kuntz: Yanlış bir şey mi var?

Kuntz'tan ayrılık açıklaması: Saygı duyuyorum
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı basın toplantısında konuştu.

Kuntz, şunları söyledi:

"UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek, ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıkladığımız kadroyu korumak istedik. Farklı oyuncuları toplamak, bence mantıklı bir şey değil. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmek. İkinci de takım ruhuydu. Sakatlıklar olmasaydı, kadroyu asla değiştirmeyecektik. Süper Lig'de maç kaçırmadan izledik. Oyuncuların oynadığı kulüplerin teknik direktörleriyle de konuştuk. Kenan Hoca, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan ile görüştü. Ben de Jorge Jesus ve Ömer Erdoğan ile görüştüm." 

Kadroya sonradan dahil edilen Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek için de Kuntz şu ifadeleri kullandı:

"Kulübe ve bir oyuncuya karşı karar aldığımız yok. Tolga Ciğerci, bizi biliyor. Uzun boylu, defansif yönü güçlü bir oyuncu. Faroe Adaları da uzun ve fizikli. Onlara karşı reaksiyon verebilir. İsmail Yüksek potansiyelini gösteren bir isim oldu. Dorukhan ve Salih Özcan'ı kaybettik. Mücadeleci bir oyuncu düşündük, onu aldık. Tüm teknik adamlara da görüşmelerde dürüstçe bilgi verdiği için teşekkür ederiz." 

Kuntz, kasım ayındaki hazırlık maçları programının belli olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Burada olursam İskoçya ile Diyarbakır'da, Gaziantep'te ise Çekya ile karşılaşma durumumuz var. Görüşmeler devam ediyor. Güney Amerika'dan teklifler aldık. Ancak Avrupa'dan rakiplerle oynamak istedik" yanıtını verdi.

Kuntz, "Neden burada olursam dediniz?" sorusuna, "Espri anlayışıma hakim olmadığınız için anlamamış olabilirsiniz. Orada biraz iğneleyici dokundurma yaptım. Hepsi bu. Şöyle diyelim o zaman, Uluslar Ligi'ni umursamıyorum. EURO 2024 Elemeleri'nden direkt turnuvaya gideceğiz" diye cevap verdi.

Kuntz, ayrılık haberlerinin sorulması üzerine, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış bir şey mi var? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. İnsanların görüşlerine saygı duyuyorum. Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister" dedi.

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