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Rahatsız mı ettik Herr Kuntz özür dileriz

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:43
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Kuntz'a futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açık açık sordu

Rahatsız mı ettik Herr Kuntz özür dileriz
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Dünya Kupası bugün başlıyor. Ve Türkiye yok.
El alem dünya kupası heyecanı yaşarken biz "özel" maçlarla avunuyoruz.
Diyarbakır'da İskoçya'yı yendik, ne güzel!
Gaziantep'te Çekya'yı devirdik, harika!
Ya sonra! Biz evdeyiz, 30 ülkenin takımı Katar'da Dünya Kupası'nda.
"Neden" diye sorguluyoruz ya. Rahatsız olmuş birileri. Başta da Milli Takım'ın başındaki Stefan Kuntz.
Diyor ki Herr Kuntz Çekya maçından sonra zafer kazanmış bir başkomutan edasıyla geçtiği mikrofon karşısında;
"Beni, ekibimi rahat bırakırlarsa biz daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. Her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bize biraz daha süre tanırlarsa iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum."
Şimdiye kadar kaynaşmamış. Şimdiden sonra kaynaşacakmış!
Kaç turnuva kaçıracağız kaynaşması için?
Yapılan saçmalıkları sorgulamayacak mıyız? 
Niçin Dünya Kupası'nda yokuz diye sormayacak mıyız?
Özel maçları kazanmışmış!
Resmi maçlara aldırmayacak mıyız?
Ömür gelip geçiyor. Bunca yatırıma, harcanan paralara rağmen 4 yılda bir gelen Dünya Kupası finallerine neden katılamayacağımızı sorgulamayacak mıyız?
Kulüp takımı değil bu, Türkiye'nin milli takımı.
Yapamayanın yerine yapabilen gelsin demeyecek miyiz?
Daha ne kadar vakit kaybedeceğiz.
Kusura bakmayın Herr Kuntz. Biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.
Çünkü bu milli takım hepimizin milli takımı. Elbette ki bayrağımızı yukarı taşımanın gayreti içinde olacak, en isini isteyeceğiz.

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